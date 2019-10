BIN-netwerk waarschuwt voor duo dat woningen tracht binnen te dringen met smoes VHS

22 oktober 2019

17u22 1 Kortrijk Het buurtinformatienetwerk waarschuwt voor een duo in een donkerkleurige BMW coupé cabrio dat met een smoes probeert binnen te geraken in woningen. Daarvan kwamen verschillende meldingen uit Bellegem. Eén van de twee verdachten tankte vorige vrijdag zonder betalen in Kuurne.

Verschillende bewoners in de omgeving van Bellegembos kregen de voorbije dagen een duo aan de deur dat hen probeerde wijs te maken dat ze zonder benzine waren gevallen. Hun bedoeling was om de woningen binnen te geraken. De twee spreken Nederlands, maar vermoedelijk is dat niet hun moedertaal. Eén van hen heeft een handicap aan de rechterarm. Het duo verplaatst zich met een donkerkleurige (bruin wellicht) BMW coupé cabrio. De nummerplaat van het voertuig begint met de kenletters 1-TEK. Eén van de inzittenden werd vorige vrijdag gespot toen hij na het tanken wegreed zonder te betalen. Dat gebeurde aan het tankstation Lukoil, langs de Brugsesteenweg in Kuurne. Nadat hij de tank van de BMW had gevuld, dook de man in de wagen en scheurde weg. De feiten werden geregistreerd door een bewakingscamera. De politie onderzoekt de beelden.