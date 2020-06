Bike Concept opent speciaalzaak met elektrische fietsen in Kortrijk Peter Lanssens

10 juni 2020

11u52 10 Kortrijk Bike Concept uit Wevelgem, met zaakvoerders Karen Cambie en Wim Motte, heeft een tweede vestiging geopend, in buurstad Kortrijk. Het is voor Kortrijk de eerste speciaalzaak waar enkel elektrische tweewielers verkocht worden.

Bike Concept heeft als e-mobility-expert een aanbod e-fietsen, speed pedelec, e-mtb, e-bakfiets, e-cargo, e-scooter en e-step. De locatie voor de nieuwe winkel in de Oudenaardsesteenweg 46 in Kortrijk is bewust gekozen, voor de goeie zichtbaarheid. Bovendien zet Kortrijk zich als fietsstad in de markt.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Bike Concept stalt zo’n honderd e-bikes in de nieuwe vestiging uit. Er worden tal van merken aangeboden zoals Riese & Muller, Flyer, KTM, Moustache, MTB Cycletech met aandrijfriem en Pinion versnellingsbak, Urban Arrow (e-bakfietsen), Lifan (e-scooters) en Ukaye (e-step). Niet iedereen koopt. Je kan ook leasen. Dat doen bedrijven en zelfstandigen, met BTW-nummer. Bike Concept is in België het eerste gecertificeerde expertcenter voor Bosch (motor) en Envolio NuVinci (versnellingsnaaf). Nog een troef is de dienst na verkoop, voor onderhoud en herstellingen. Tot slot: ook de moedervestiging in de Menenstraat in Wevelgem, die al elf jaar open is, blijft.