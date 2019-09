Bijna vijftig bejaarden geëvacueerd na rookontwikkeling in woonzorgcentrum VHS

29 september 2019

17u08 0 Kortrijk Een defect in de machinekamer van een lift heeft zondagnamiddag even voor onrust gezorgd in een vleugel van het woonzorgcentrum ’t Hoge in Kortrijk. 45 bejaarden werden uit voorzorg geëvacueerd.

Iets over half twee sloeg de rookdetectie in een vleugel van het woonzorgcentrum ’t Hoge alarm. “Rook verspreidde zich in een gang”, weet brandweerofficier Hans Van Poucke. “Die bleek veroorzaakt door een defect in de machinekamer van een lift. Grote rookontwikkeling was het niet maar in zo’n omgeving mag je niet twijfelen om de bewoners te evacueren. Het personeel was daar al mee begonnen toen wij ter plaatse kwamen. Uiteindelijk werden 45 mensen overgebracht naar een grote leefruimte met cafetaria in een andere vleugel van het woonzorgcentrum.” Echt blussen, hoefde de brandweer niet. Door het defect was echter de elektriciteit in de getroffen vleugel uitgevallen. Een technicus van netwerkbeheerder Fluvius kwam redding brengen. Na verloop van tijd kon de elektriciteitsvoorziening weer hersteld worden en mochten de bewoners weer naar hun kamer.