Bijna vijf procent fietsers niet in orde met hun verlichting VHS

11 december 2019

11u25 0 Kortrijk In één uur tijd betrapte de politie dinsdagavond in Kortrijk negen fietsers die reden zonder verlichting op hun tweewieler. Allen kregen een boete van 58 euro.

De verkeerspolitie stelde zich dinsdagavond tussen 17 en 18 uur op voor een controle op fietsverlichting op de Grote Markt in Kortrijk. Zo’n 200 fietsers passeerden de revue. Negen van hen werden aan de kant gezet omdat ze geen fietsverlichting hadden. Eén fietser vloog ook op de bon omdat hij al rijdend aan het bellen was. Een automobilist werd bekeurd omdat hij een fietser inhaalde in de fietszone.

Donkere maanden

Tijdens de donkere maanden, van midden oktober tot eind februari, voert de politiezone Vlas zowel ’s morgens als ’s avonds extra fietslichtcontroles uit op haar grondgebied. Daarmee willen ze niet alleen scholieren en studenten (de primaire doelgroep van dergelijke controles) maar ook andere fietsers wijzen op het belang van een goeie fietsverlichting.