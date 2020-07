Bijna iedereen draagt mondmasker op maandagmarkt: “De schrik zit erin” Peter Lanssens

27 juli 2020

11u05 0 Kortrijk Een zee van mondmaskers op de maandagmarkt. De mondmaskerplicht in Kortrijk wordt ook daar massaal nageleefd. “Dat is voor 99 procent zo”, zegt Marcel Holvoet. “De schrik zit er bij veel mensen in. Zelfs kinderen jonger dan 12 jaar dragen nu vaak een masker. En wie het nu nog niet weet…”, aldus de assistent plaatsmeester. “Er is veel sociale controle. Wie geen masker draagt, wordt aangesproken door andere mensen”, vult plaatsmeester Filip Decock aan.

Toch merkten we hier en daar iemand zonder mondkapje op. Wie zo rondloopt, riskeert een boete van 250 euro. Marktkramers zonder mondmasker, we zagen er geen, riskeren 750 euro boete. Stewards en de politie hielden een oogje in het zeil op de maandagmarkt. Ook terug van weggeweest op de maandagmarkt: de door nadars afgebakende looplijnen en ontsmettingspalen. Het voelt alsof we van vooraf aan herbeginnen, door de heropflakkering van corona. “De mondmaskerplicht in Kortrijk is nuttig, het is heel duidelijk en zo heb je geen wrijvingen tussen mensen”, zegt marktkramer Dirk Deman (63). Die samen met zijn vrouw Mieke Catteeuw (62), van modestoffen Mieke, katoen aan 7 euro per meter verkoopt. Om… mondmaskers mee te maken. “Veel thuisverpleegsters komen katoen kopen bij ons”, aldus Dirk Deman. Het aantal bezoekers op de maandagmarkt blijft stabiel, ondanks de strikte coronamaatregelen. Maar de marktkramers vrezen dat er weer extra beperkingen zitten aan te komen, nu de coronacijfers niet goed zijn. Tot slot: wie even zijn mondmasker wil afzetten om te herademen of te pauzeren, kan op de maandagmarkt op het terras van KoffieQueen terecht. De mobiele koffiebar staat op het Schouwburgplein.