Bijna alle Kortrijkzanen respecteren in stadscentrum mondmaskerplicht: “Onder de indruk van burgerzin” Peter Lanssens

25 juli 2020

21u27 12 Kortrijk De Kortrijkzanen respecteren massaal de mondmaskerplicht, die sinds zaterdag 25 juli van kracht is. Afwachten of het helpt om de tweede coronagolf af te vlakken. Maar het is het proberen zeker waard. Om onze medeburgers te beschermen. En om een nieuwe lockdown te vermijden. “Ik ben echt onder de indruk van de burgerzin van zoveel Kortrijkzanen”, zegt burgervader Vincent Van Quickenborne. De kans bestaat dat de Nationale Veiligheidsraad maandag volgt wat Kortrijk doet.

Zaterdagnamiddag, in het centrum van Kortrijk. We starten aan park Blauwe Poort en gaan onder meer via de Doorniksewijk, Zwevegemsestraat, Veemarkt, Plein, historisch Kortrijk en Grote Markt richting uitgaansbuurt bij het station. Om daarna in het winkelwandelgebied en wat verderop op de verlaagde Leieboorden te eindigen. Overal hetzelfde beeld: mensen dragen bijna allemaal een mondmasker. Plichtsbewust, zonder te klagen.

Het wordt op minder dan 24 uur tijd na de beslissing goed nageleefd. Onze Kortrijkse regels zijn duidelijk. Kom je buiten, zet je masker op. De mensen willen vermijden dat winkels, bedrijven en horeca weer dicht moeten. Vincent Van Quickenborne

De mondmaskerplicht werd pas afgelopen vrijdag bekendgemaakt, door de burgemeester van Kortrijk. “Het wordt op minder dan 24 uur tijd na de beslissing goed nageleefd”, zegt Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester). “De redenen? Onze Kortrijkse regels zijn duidelijk. Kom je buiten, zet je masker op. En twee: de mensen willen echt vermijden dat de winkels, de bedrijven en de horeca weer dicht moeten.”

Was het dan perfect, zaterdagnamiddag? Neen. Zo waren er bijvoorbeeld enkele bezoekers, toeristen en anderstaligen die geen mondmasker droegen omdat ze niet op de hoogte waren. Er wordt eerstdaags wel extra geïnformeerd via affiches en banners, waarop er ook met icoontjes gewerkt wordt, maar dat volstaat niet helemaal. “We zetten verder buurtwerkers in, om het nog eens netjes uit te leggen”, zegt schepen van Bevolking Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester). Ook de moslimgemeenschap in Kortrijk communiceert sterk mee, om de mondmaskerplicht en het verplicht beperken van uw sociale bubbel tot tien personen kenbaar te maken. “Het gaat viraal, via WhatsApp en Facebook”, zegt stedelijk programmaregisseur Samenleven Souad Abihi. “De moskee communiceert eveneens via sociale media en informeert grondig via het gebed. De extra coronamaatregelen worden zeer positief onthaald en vlot nageleefd.”

De cafébazen – wie zich verplaatst in een horecazaak draagt een mondmasker en er is een registratieplicht – zien ook dat een meerderheid van de klanten de regels volgt. Ze begrijpen dat Van Quickenborne nog een tandje bijsteekt in Kortrijk. “De mondmaskerplicht is niet slecht, wel raar dat het twee weken geleden al niet kon”, zegt Yves Soens alias Skippy, uitbater van volkscafé St.Georges in het winkelwandelgebied. “Ik stel ook vast dat bijna alle mensen het naleven. En de klanten gedragen zich. Ze geven braafjes hun gegevens, om zich te registreren. Ik weet wel niet of het altijd correcte gegevens zijn, ik zal dat vanavond eens controleren. Die registratieplicht vraagt wel veel meer werk. Want nu moet ik overal een boekje meesleuren”, aldus Skippy.

In café Den Bras in de uitgaansbuurt nabij het station doen ze het anders. Daar scan je met je smartphone een QR-code in, om je te registreren. “Het is een beetje zoeken naar de beste aanpak, maar het is een goed systeem, zeker in een uitgaansbuurt met veel jongeren”, zegt uitbater Peter Deurinck. “We zetten de klanten niet het mes op de keel. Ze zijn zelf verantwoordelijk genoeg. Natuurlijk ben ik akkoord met de extra coronamaatregelen in Kortrijk. Het is moeilijk, maar we moeten er alles aan doen om het virus in te dammen. Er zit minder volk op café. Dat ziet iedereen. Omdat de mensen een beetje triestig zijn ook, door de crisis. Het is mentaal een sluipend gif.”

Wie geen mondmasker draagt, krijgt dit weekend een berisping. Vanaf maandag beboet de politie altijd, bij het niet dragen van een mondmasker. Draag dus altijd uw mondmasker. En beperk uw sociale contacten.