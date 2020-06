Bijna 900.000 euro financiële steun voor renovaties basisschool Pius X en Guldensporencollege Plein Peter Lanssens

11 juni 2020

16u04 0 Kortrijk Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) investeert via het Agentschap voor infrastructuur in het onderwijs (Agion) 892.792 euro in werken in vrije basisschool Pius X in de gelijknamige wijk en het Guldensporencollege Plein in Kortrijk.

In Pius X gaat het concreet over de renovatie en uitbreiding van het sanitair, goed voor 156.811 euro aan steun. In het Guldensporencollege Plein gaat het concreet over de restauratie van daken en gevels, het interieur en de eerste uitrusting, goed voor 735.981 euro aan steun. “Nadat de minister in mei al 2,1 miljoen euro vrijmaakte voor investeringen in Kortrijkse scholen, is dit opnieuw een mooi bedrag dat de richting van onze stad uitkomt”, zegt schepen van Onderwijs Kelly Detavernier (N-VA). “Investeringen in infrastructuur zijn noodzakelijk om te blijven inzetten op kwaliteitsvol onderwijs in Kortrijk.”

In mei ging het concreet over volgende investeringen: 1.136.981 euro in nieuwbouw- en omgevingswerken voor de vrije basisschool voor buitengewoon onderwijs Bemok, 665.363 euro in een verbouwing van een aangekocht klooster voor de vrije lagere school Sint-Vincentius in Bissegem, 160.407 euro in restauratiewerken voor Rhizo, 102.025 euro in brandveiligheidswerken en het inrichten van twee klaslokalen in de vrije basisschool Onze-Lieve-Vrouw van Vlaanderen, 87.450 euro in het inrichten van een trappenhuis en installatie van een lift in vleugel D van het Don Boscocollege en 31.830 euro in het vernieuwen van ondergrondse leidingen van de centrale verwarming en in het herstellen van wanden en vloeren in de vrije basisschool Sint-Theresia.