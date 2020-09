Bijna 90 procent van de handelaars tevreden over septemberbraderie in Kortrijk Peter Lanssens

09 september 2020

12u57 3 Kortrijk Editie twee van #KortrijkKorting afgelopen weekend, zeg maar de septemberbraderie, viel in de smaak. Dat blijkt uit de resultaten van een enquête in opdracht van schepen van Economie Arne Vandendriessche (Team Burgemeester), door de stad bij 68 handelaars in de binnenstad afgenomen. Bijna 90 procent vond de braderie geslaagd. “Ook de klanten waren zeer positief”, laat Hein Casier van damesboetiek Dolcerina in de Leiestraat weten.

De tweede editie van #KortrijkKorting neigde ondanks coronamaatregelen zoals een mondmaskerplicht vooral naar een normale septemberbraderie, met standjes buiten, mobiele animatie en een kinderfoor op het Schouwburgplein. Uit een enquête blijkt nu dat bijna 90 procent de braderie geslaagd vond en ruim 90 procent nu al zeker is weer wil deelnemen aan een volgende editie.

Bijna 50 procent vond dat er veel bezoekers en kooplustigen waren op vrijdag. Op zaterdag steeg de graad van tevredenheid op dat vlak naar bijna 78 procent, op zondag was dat bijna 75 procent. Bijna 70 procent vond de animatie op de braderie geslaagd. Bijna 75 procent vond de communicatie vanuit de organisatoren naar de handelaars goed. Ruim 90 procent is akkoord dat er genoeg coronamaatregelen waren om het evenement veilig te laten verlopen. En ruim 80 procent vond dat de bezoekers de maatregelen goed opvolgden.

“We zijn tevreden”, zegt Hein Casier. “Het was al een groot verschil in vergelijking met de braderie eind juni. Toen we alles binnen moesten organiseren en niemand een mondmasker droeg. Nu mocht alles wel buiten gebeuren, waar de klanten zeer positief over waren. Het voelde aan alsof ze een stuk van hun vrijheid terugkregen. Handelaars van andere steden, die zondag een bezoek brachten aan Kortrijk, waren jaloers op wat er hier al kon en dit op een veilige manier. We zijn blij dat de verantwoordelijken voor het organiseren van deze braderie niet bang waren om iets te ondernemen. Als het goed is mag het ook gezegd worden”, aldus Hein Casier.

Schepen Arne Vandendriessche wil dat de volgende editie nog beter wordt: “Zo bekijken we bij een volgende editie of we al vrijdagmorgen de binnenstad afsluiten voor gemotoriseerd verkeer of we dat pas rond 14 uur in de namiddag doen. We zijn als stad sowieso tevreden dat we de handelaars een duw in de rug kunnen geven. En de Kortrijkzanen kregen afgelopen weekend mooie kortingen.”