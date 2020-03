Bijna 4 jaar na dodelijk kraanongeval opent Rhizo nieuwe gymzaal Peter Lanssens

05 maart 2020

14u35 0 Kortrijk In Kortrijk is woensdagavond officieel de nieuwe turnzaal van de Rhizo-campus Lifestyle- en Sportschool geopend. De opening komt er bijna vier jaar na een dodelijk ongeval.

Op 9 mei 2016 kantelde een torenkraan in de Coolestraat. De kraan donderde op de sporthal. De kraanman, een 46-jarige Bulgaar, kwam om het leven. Als bij wonder raakte geen enkele leerling en leerkracht gewond. De zwaar beschadigde hal werd nadien gesloopt. De nieuwe hotelschool op het terrein werd eerst verder afgewerkt.

Omdat de nieuwe gymzaal door het ongeval een dossier voor de verzekeringen werd, volgde die bouw pas later. De nieuwe gymzaal met officiële turntoestellen is een pareltje. Rhizo stelt de zaal ook voor clubs open. Er zit verder nu een optie gymnastiek in het lessenpakket van Rhizo. De scholengroep zal het dodelijk ongeval nooit vergeten. Zo is er eerder al werk gemaakt van een gedenksteen, ter nagedachtenis van de kraanman.