Bijna 12.000 gehaakte lapjes voor Warmste Boom van acht meter hoog: wereldrecord wenkt in Rollegem Peter Lanssens

09 september 2020

16u08 3 Kortrijk Minstens zestig vrijwilligers uit alle hoeken van West- en Oost-Vlaanderen sloegen de voorbije maanden aan het breien, na een oproep in kranten en op sociale media. Er zijn al 12.000 lapjes om een gehaakte kerstboom van acht meter hoog mee vorm te geven, in Rollegem. Als het lukt, hebben ze een wereldrecord beet in de deelgemeente van Kortrijk. De kerstboom krijgt de naam Warmste Boom. “Omdat het mensen samenbrengt in tijden van corona. We bedanken iedereen die helpt”, zeggen de initiatiefnemers. Er worden verder vele tientallen kunstwerkjes gemaakt, waarvan de opbrengst van de verkoop naar een nog te bepalen goed doel gaat.

Bijna 12.000 oma-vierkantjes of granny squares, het is een topprestatie. “We dachten eerst aan een gehaakte kerstboom van zes meter hoog, maar we gaan voor acht meter”, zegt Dominique Vandecasteele (65), die begin 2020 met het idee op de proppen kwam. Acht meter, dat is enkele meter hoger dan een eind 2019 ingehuldigde gehaakte kerstboom aan de Italiaanse kerk in de wijk Hoevenzavel in Genk. En zelfs hoger dan de recordhouder in de Italiaanse gemeente Trivento. Er hangt dus een wereldrecord in de lucht in Rollegem.

Maar dat is niet het belangrijkste. De initiatiefnemers onthouden vooral de enorme inzet om tot dit resultaat te komen, en dat midden de corona-ellende. “Minister Maggie De Block mag ons komen feliciteren”, vertelt Dominique Vandecasteele. “Omdat we met de eerste coronagolf tijdens de lockdown al die mensen makkelijk in hun kot hielden, om te breien en te haken. Ze amuseerden er zich rot mee. Heel wat winkels en bedrijven schonken wol. De mensen gaven ook spontaan wol aan elkaar door. We dachten dat we corona hadden omdat we moesten hoesten van al het stof in de wol (lacht). We hebben nog een metalen frame nodig om de aan elkaar genaaide lapjes op te bevestigen en zo de gehaakte kerstboom vorm te geven. Het maken van het metalen frame gebeurt in het Guldensporencollege Engineering in Kortrijk, met dank aan leerkracht Geert Bultinck, die de scholieren aan het werk zet. Het is voor hen ook een plezante manier om iets te maken en bij te leren.”

Alle generaties

De bijna 12.000 lapjes zijn ruimschoots voldoende voor de Warmste Boom. Met de lapjes op overschot worden nog altijd elke woensdagnamiddag ook vele tientallen andere werkjes gemaakt, in de parochiezaal in Rollegem. Zoals minikerstbomen, beddenspreien en versierde oma-vierkantjes. Die worden later verkocht, zoals in handelszaken, en eventueel ook tentoongesteld, zoals mogelijk in het museum Texture. De opbrengst gaat telkens integraal naar een nog te bepalen goed doel. Dat wordt mogelijk de Engelenhoeve in Rollegem, waar kinderen en volwassenen met een beperking worden opgevangen. “We zijn alle helpende handen zo dankbaar. Het brengt mensen samen en het schept een band”, vertelt Dominique Vandecasteele. “Een meisje van 8 jaar tot een oma van 86 jaar, alle generaties breiden mee. Zelfs ernstig zieke mensen deden mee, om hun zinnen even te kunnen verzetten. We gaan al die vrijwilligers proberen uit te nodigen, op de inhuldiging van de Warmste Boom tijdens de eindejaarsperiode in Rollegem, voor het vroegere gemeentehuis.”

Het was eerst de bedoeling om de gehaakte en verlichte kerstboom te laten opnemen in het Guinness Book of Records, als officieel wereldrecord. Maar dat wereldrecord laten bekrachtigen kost een stevige duit. “We doen het niet, het wordt een officieus wereldrecord, om een nog hoger bedrag aan een goed doel te kunnen schenken”, zegt Dominique Vandecasteele. “Zo kunnen we ook op toer gaan met de Warmste Boom in Kortrijk, om nog meer geld in het laatje te brengen. We zijn ook van plan om er wedstrijden aan te koppelen, door mensen bijvoorbeeld te laten raden hoeveel de bijna 12.000 lapjes samen wegen. We zoeken verder sponsors, onder meer om affiches te kunnen maken. Een creatieve geest, die een grote ster kan maken om bovenaan De Warmste Boom te bevestigen, is ook nog welkom. En wie een goed doel kent, waar er nood is aan financiële steun, mag dat zeker laten weten.” Wie wil helpen of steunen: tel. 0486/82.05.51 of 056/21.95.81.