Bijna 1 op 5 te snel in Kortrijkse regio: “Hardrijders mogen kalmere wegen door corona niet misbruiken” LSI

22 maart 2020

15u38

Bron: LSI 15 Kortrijk Wie op de kalmere, verkeersluwe wegen in de Kortrijkse regio te vlug wil rijden, is eraan voor de moeite. Bij snelheidscontroles kon de politie van de zone Vlas 290 hardrijders beboeten, goed voor bijna 1 op 5 van de gecontroleerde voertuigen.

Door de extra taken die de politie omwille van de coronamaatregelen op zich moet nemen, adviseerde West-Vlaams procureur Filiep Jodts eerder al om snelheidscontroles even naar het achterplan te duwen.

Maar de politiezone Vlas waarschuwde via haar socialemediakanalen meteen dat dit op haar grondgebied geen vrijgeleide zou zijn voor hardrijders. De zone hield woord en voerde op donderdag 1.594 snelheidscontroles uit. 290 voertuigen (18,19%) reed te snel. Op de Pottelberg in Kortrijk raasde een laagvlieger met 139 per uur door de bebouwde kom. Langs de Brugsesteenweg in Kuurne reed 23,2% te snel. Op de Rijksweg (N36) in Lendelede haalde een auto 124 in plaats van de toegelaten 50. “De politie stelt zelf vast en krijgt ook meldingen dat een kleine minderheid van de bestuurders zich jammer genoeg niet aan de snelheidsbeperkingen houdt”, zegt Thomas Detavernier van de politiezone Vlas.

“We stellen alles in het werk om de basispolitiezorg te garanderen en het naleven van de opgelegde maatregelen te controleren, maar toch blijven we gerichte snelheidscontroles inplannen. Snelheidsduivels mogen geen misbruik maken van het rustiger verkeer.”