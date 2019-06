Bijna 1 op 5 kinderen leeft in armoede in Kortrijk Peter Lanssens

13 juni 2019

16u05 18 Kortrijk Het Agentschap Kind & Gezin heeft zopas de armoede-index bij kinderen tot 3 jaar voor alle Vlaamse gemeenten bekendgemaakt. Daaruit blijkt dat de kinderarmoede in Kortrijk licht is gedaald, van 18,6 procent in 2017 naar 18,2 procent in 2018.

Kortrijk is één van de weinige centrumsteden waar het cijfer daalt. In Vlaanderen is er een stijging van 13,8 naar 14,1 procent en in West-Vlaanderen een stijging van 12,9 naar 13,2 procent. Schepen van Armoedebestrijding Philippe De Coene (sp.a) is blij, maar klopt zich niet op de borst: “Er is in Kortrijk een lichte daling van de kansarmoede bij gezinnen met pasgeboren kinderen. We blijven wel voorzichtig omdat de gunstige cijfers van Kind & Gezin geen oorzakelijk verband leggen met het lokaal beleid in Kortrijk”, aldus De Coene. Kortrijk neemt momenteel als enige stad in Vlaanderen deel aan Mission. Ruim honderd gezinnen nemen deel aan dat project, om na te gaan of het uitwerken van een gericht armoedeplan per gezin een haalbare kaart is.

Eenzaamheid

“We houden bij de opmaak van een nieuw armoedebestrijdingsplan voor Kortrijk rekening met de resultaten van dat wetenschappelijk onderzoek”, zegt De Coene. “Nieuw is dat we maatregelen willen ontwikkelen om in te spelen op problemen die kinderen in armoede elke dag ondervinden. We brachten al zeventien problemen in kaart zoals een gebrek aan gezonde voeding, niet-deelname aan schoolse activiteiten, aftandse kledij en schoenen en nooit uitgenodigd worden om te spelen. We roepen de nieuwe Vlaamse regering en Kind & Gezin op om de Kortrijkse gezinnen in armoede en het lokale bestuur in Kortrijk met elkaar in contact te brengen. Om te weten wie de mensen achter de cijfers zijn”, aldus De Coene. Naast kinderarmoede zal het nieuwe strijdplan ook veel aandacht hebben voor de bestrijding van eenzaamheid en armoede bij senioren, éénoudergezinnen en alleenstaanden.