Bij 66 procent overlijdens wordt voor crematie gekozen Joyce Mesdag

31 oktober 2019

21u03 0 Kortrijk Bij een overlijden wordt het vaakst gekozen voor crematie, in 66 procent van de gevallen. Dat blijkt uit cijfers die de stad Kortrijk heeft gegeven. In 2018 waren er 977 overlijdens. In 660 gevallen werd gekozen voor crematie, tegenover 317 kistbegravingen. De voorbije tien jaar is het aantal kistbegravingen gehalveerd van 59 procent naar 32 procent.

Bij crematie wordt in de eerste plaats gekozen voor asuitstrooiingen. “Elke Kortrijkse begraafplaats beschikt daarom ook over strooiweides”, zegt Ruth Vandenberghe, schepen van Begraafplaatsen. “Ook bij bewaring van de urne op de begraafplaats zien we dat er een verschuiving is. Er wordt minder gekozen voor het columbarium, waarbij de urne een plekje krijgt in een muur, en meer voor het urneveld, waarbij de urne bewaard wordt in de grond. Ook het aantal urnes die thuis worden bewaard is sterk toegenomen. Van 2 procent in 2008 tot 14 procent in 2018. Door de wetswijziging in 2011 waarbij thuisbewaring niet langer voor het overlijden moest aangevraagd worden, is deze methode makkelijker te regelen.”