Bierfestival in buurtpark V-Tex lokt 2.500 bezoekers Peter Lanssens

15 september 2019

19u38 0 Kortrijk Het eerste bierfestival van Kortrijk, in buurtpark V-Tex in wijk Sint-Jan, lokte van vrijdag tot en met zondag alles samen zo’n 2.500 bezoekers. “Ik ben gematigd tevreden omdat ik op 5.000 bezoekers rekende. Maar voor een eerste editie is het zeker niet slecht”, zegt mede-organisator Kurt Goethals.

De gratis toegankelijke driedaagse was goed voor zeventien brouwerijen en zo’n honderd biertjes. De inrichting was gezellig, onder meer door enkele knusse hangmatten, een bellenblaas machine en uniforme houten drankstandjes in het centraal industrieel gebouw midden het buurtpark. Er was ook animatie, met bijvoorbeeld op zaterdag een kookworkshop rond bier met tv-kok Peter Van Asbroeck en op zondag muziek met coverband Mörtl. Brouwerijen zoals Martha uit Heule en ’t Verzet uit Anzegem scoorden uitstekend bij de aanwezigen.

Tweede editie in 2020

“De locatie is super en het concept geslaagd”, vindt Kurt Goethals. Omdat het volk zondag pas vrij laat de weg naar het bierfestival vond, werd beslist om het einduur van 18 naar 20 uur te verlaten. “Toch heb ik het gevoel dat de opkomst over de hele driedaagse bekeken beter kon”, zegt Kurt Goethals. “Maar goed, misschien ben ik te ambitieus. Ik moet er rekening mee houden dat het pas de eerste editie was. Goed is wel dat de mensen echt kwamen om biertjes te proeven, wat leuk is voor de brouwerijen. Er volgt in 2020 zeker een tweede editie van het bierfestival, weer in het buurtpark V-Tex. Want deze locatie heeft echt iets. De Kortrijkzanen kunnen het buurtpark toch wel nog wat beter leren kennen”, aldus Kurt Goethals van bvba No Nonsense. Hij leidde het bierfestival samen met Eric Dubois van Charlie’s Vintage Bar in goeie banen.