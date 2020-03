Exclusief voor abonnees Bierdouche op Antwerp-verdediger Hoedt kost KVK-supporter 3.000 euro: “Buiten alle proportie, mijn gezin werd bedreigd” Peter Lanssens

10 maart 2020

13u14 0 Kortrijk De halve finale van de beker van België tussen KV Kortrijk en Antwerp heeft een wel heel zure nasmaak voor Stijn Deklerck (24). Het uitgieten van een beker bier over Antwerp-verdediger Wesley Hoedt kost hem liefst 3.000 euro. “Het was een domme actie van mij, maar die boete is buiten alle proportie”, vindt de Lendeledenaar. Hij en zijn gezin werden na het bierincident bedreigd. “Met bier gooien is ontoelaatbaar. Stijn gedroeg zich respectloos”, reageert algemeen KVK-manager Leterme.

We keren terug naar 6 februari, in het Guldensporenstadion. De spanning is er te snijden tijdens de halve finale van de beker. Wanneer Antwerp-verdediger Wesley Hoedt licht geblesseerd langs de spionkop van de veekaa moet wandelen van ref Laforge om van het veld te gaan, breekt de hel los. De thuisaanhang trakteert Hoedt op een bierdouche. “Respectloos”, omschrijft Hoedt het na de match. KVK krijgt er later van de Geschillencommissie van het Profvoetbal van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) een boete van 3.000 euro voor.

