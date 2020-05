Bibliotheken in Kortrijk heropenen op 25 mei Peter Lanssens

19 mei 2020

16u52 0 Kortrijk De hoofdbib in de Leiestraat en de buurtbibliotheken heropenen vanaf maandag 25 mei. Het wordt een voorzichtige start, met een basisdienstverlening, met aangepaste openingsuren en ook onder strikte voorwaarden.

Een beperkt aantal bezoekers mag tegelijk binnen. In de hoofdbib zijn dat er maximum 25 tegelijk, in de buurtbibliotheken zijn dat maximum één tot drie personen tegelijk. Er komen in dat kader winkelmandjes aan de ingang. Als de winkelmandjes op zijn, is de bib tijdelijk volzet. Bezoekers moeten hun handen ontsmetten met handgel, die voorzien zal zijn aan de toegang, en houden het zo kort mogelijk binnen. Er zijn in de centrumbib vijf computers bruikbaar, maximum voor een uur. Deze worden na elk gebruik telkens ontsmet.

De bibliotheken zullen wel nog niet toegankelijk zijn als ontmoetingsplaats. Zo kunnen krantenlezers en studenten er nog niet terecht. Het systeem van de afhaalbib wordt verlengd. Aangevraagde pakketten kan je in de voormiddag in de gesloten hoofdbib afhalen. De hoofdbib opent in de namiddag voor het publiek. Dat is van maandag tot en met donderdag van 13 tot 18.30 uur, op vrijdag tot 17 uur en op zaterdag van 10 tot 16 uur. “Alles is klaar om het veilig te laten verlopen”, zegt schepen van Cultuur Axel Ronse (N-VA). “We verlengen ook de afhaalbib omdat het initiatief een succes is. Zo bieden we een maximale dienstverlening aan in deze tijden.”

Nieuw, nu de bibliotheken straks weer heropenen, is het regioabonnement. Wie een Kortrijks abonnement heeft, kan voortaan ook gratis gebruik maken van de openbare bibliotheken in Avelgem, Anzegem, Deerlijk, Harelbeke, Kuurne, Lendelede, Menen, Waregem, Wevelgem, Wervik en Zwevegem.