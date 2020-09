Bibliotheek en administratief stadhuis hebben nu rookvrije zones aan de deur: “Overtreders riskeren boete tot 350 euro” Peter Lanssens

16 september 2020

15u23 50 Kortrijk Kortrijk heeft sinds vandaag drie nieuwe rookvrije zones buiten: aan de hoofdtoegang en uitgang van het administratief stadhuis in respectievelijk de Leie- en Budastraat en aan de toegang van de bib in de Leiestraat. Wie daar toch durft te roken, riskeert een boete tot 350 euro.

Dagelijks bezoeken zo’n driehonderd mensen het stadhuis en zo’n tweehonderd mensen de bib. “Je moet er soms door een rookgordijn omdat er mensen staan te roken aan de in- en uitgang”, zegt schepen van Nette Stad Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester). Vandaar de rookvrije zones, die met kwaliteitsvolle en stevige stickers in strakke blauwe lijnen aangeduid zijn, met telkens het logo ‘Rookvrij Vlakbij’ ook. Het ontwerp is van de hand van de Kortrijkse ondernemer Dimitri Vercaemst van Studio Nomad, in samenspraak met Designregio Kortrijk.

We maken trouwens snel werk van nog veel meer rookvrije zones, aan alle openbare stadsgebouwen. De nadruk ligt op bewustwording, niet op het beboeten. Het wordt geen heksenjacht. schepen Ruth Vandenberghe

Wie het aandurft om in de rookvrije zone(s) te roken en op heterdaad betrapt wordt, riskeert een boete tot 350 euro. “Dat is mogelijk door het politiereglement aan te passen, maar de nadruk ligt op bewustwording. Het wordt geen heksenjacht”, benadrukt Ruth Vandenberghe. “We willen trouwens snel werk maken van nog veel meer rookvrije zones. Aan alle openbare stadsgebouwen zoals de schouwburg, sportcentra, OC’s, noem maar op. We hebben hiervoor een subsidie bij het Vlaamse initiatief Mooimakers aangevraagd.”

Om de eerste drie rookvrije zones in de aandacht te brengen, ligt er in de kiosk van Designregio Kortrijk op de Graanmarkt tot en met 15 oktober een berg zwerfpeuken. Die worden verzameld tijdens peuken raapacties en metingen, die medewerkers van Nette Stad tweemaandelijks uitvoeren. Er is bij momenten ook rook te zien in de kiosk. “We blijven zwerfpeuken verzamelen. Zodat de berg systematisch aangroeit. Om er passanten mee te confronteren en hen bewust te maken van de problematiek”, zegt schepen Ruth Vandenberghe. “Na de kiosk zal de berg zwerfpeuken ook op andere plaatsen te zien zijn. Zoals aan de voor- en achterkant van het station, waar nog veel peuken op de grond belanden. We laten de berg zwerfpeuken als het ware door de stad reizen.”

Nog even herhalen: wie buiten de rookvrije zones (daar dus boetes tot maximum 350 euro voor roken, red.) op andere plaatsen in Kortrijk en deelgemeenten een peuk op de grond gooit buiten, riskeert sinds september vorig jaar een GAS-boete tot 55 euro. Er liepen in een jaar tijd zeventig overtreders tegen de lamp. De lockdown tijdens de eerste coronagolf zit inbegrepen in die cijfers.