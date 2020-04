Bib en Theoria leveren boeken aan AZ Groeninge, ziekenhuis richt lounge voor zorgpersoneel in Peter Lanssens

17u45 0 Kortrijk Ook de bib en het boekenhuis Theoria zetten zich voor AZ Groeninge in. Door boeken, tijdschriften, strips en ander leesvoer aan het ziekenhuis op Hoog Kortrijk te laten bezorgen. Waar een lounge is ingericht. Zodat zorgpersoneel er even kan uitblazen met wat goeie lectuur, in deze moeilijke coronatijden.

Het ziekenhuis krijgt wekelijks minstens tien boeken, vijftig strips, vijftien tijdschriften en drie weekkranten aangeleverd. “De zorgmedewerkers draaien dubbele shiften en verdienen ook een pauze”, zegt schepen van Cultuur Axel Ronse (N-VA). Er is speciaal een lounge ingericht in de campus van AZ Groeninge in de Kennedylaan. Om er rustig in een goed boek of een tof magazine te kunnen bladeren. “Zodat onze collega’s even hun zinnen kunnen verzetten”, zegt Stefaan Lammertyn, woordvoerder van AZ Groeninge. “Want in deze uitzonderlijke tijden is zelfzorg zeker geen overbodige luxe.”

Stadsmagazine

Ondertussen is de nieuwste editie van het stadsmagazine, met als thema ‘samen tegen corona’, bij alle Kortrijkzanen gebust. Ook bewoners van woonzorgcentra, assistentiewoningen en serviceflats in de stad zijn van een stadsmagazine voorzien. Sien, het magazine voor mensen met minder, krijgt een aangepaste bedelingsronde in woonzorgcentra en het ziekenhuis AZ Groeninge.