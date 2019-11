Bib breidt aantal e-readers tot 40 uit: “Steeds meer mensen verkiezen e-reader boven papieren boek” Peter Lanssens

13u20 0 Kortrijk De centrale bib in Kortrijk heeft vijftien nieuwe e-readers in huis, om uitgeleend te worden. De stad investeerde in de aankoop van de nieuwe toestellen omdat de vraag het huidige aanbod oversteeg. “We blijven volop inzetten op digitale vooruitgang in onze bib”, zegt schepen van Cultuur Axel Ronse (N-VA). “Steeds meer mensen verkiezen een e-reader boven een papieren boek.”

De bib in de Leiestraat heeft dankzij de uitbreiding nu 40 e-readers en een digitale collectie van 357 e-boeken. De e-readers zijn sinds 2016 al bijna 2.000 keer uitgeleend. “De ontleningen gebeuren vooral door volwassen leden”, verduidelijkt bibliothecaris Carol Vanhoutte. “Slechts 1 procent van de uitleningen gebeurt door adolescenten. Senioren vinden wel steeds vaker hun weg naar digitale boeken. Want 37 procent van de uitleningen gebeurt door 65-plussers.” De e-readers laten dan ook toe om de e-boeken om te vormen in grootletterboeken, voor mensen die moeilijk kunnen lezen. Zoals senioren bij wie het zicht stilaan achteruit aan het gaan is.

Kom hier dat ik u kus

Wie een e-reader leent, kan telkens ook tot drie e-boeken selecteren. Momenteel is het meest uitgeleende e-boek de roman ‘Kom hier dat ik u kus’ van Griet Op de Beeck. De top drie wordt vervolledigd door de psychologische thriller ‘Het meisje in de trein’ van Paul Hawkins en de roman ‘Het geheim van mijn man’ van Liane Moriarty.