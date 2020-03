Bezoekverbod in rusthuizen? Kortrijk leert bewoners skypen met familie: “Het verzacht het gemis” Peter Lanssens

12 maart 2020

19u28 1458 Kortrijk Het strenge bezoekverbod in woonzorgcentra is geen lachertje. In Kortrijk is er nu een handige oplossing. Er worden nog voor het weekend twintig tablets geleverd, zodat bewoners kunnen leren skypen met hun familie om het gemis te verzachten. “Of hoe de coronacrisis ook tot vooruitgang leidt en mensen samenbrengt”, zegt schepen van Sociale Vooruitgang Philippe De Coene (sp.a).

Het bezoekverbod wordt zonder al te veel morren nageleefd in de woonzorgcentra in Kortrijk en deelgemeenten. “De mensen beginnen door de snelle stijging van het aantal besmette mensen en de betreurde doden in ons land te beseffen dat het ernstig is”, zegt De Coene. De stad zelf heeft op vijf campussen – Sint-Jozef in de Condédreef, De Weister in Aalbeke, De Zon in Bellegem, Biezenheem in Bissegem en Ter Melle in Heule – 469 residenten met een gemiddelde leeftijd van 83 jaar. “Er worden nu via het programma ‘@llemaal digitaal’ twintig tablets geleverd, terwijl het verzorgend personeel technische toelichting krijgt om de residenten te leren skypen met familie en vrienden. Dat zal in de leefruimtes gebeuren. Iedereen zal de kans krijgen om aan de beurt te komen. De families worden tijdig verwittigd. Het is knap hoe we er in slagen om dit project in zo’n 24 uur tijd uit te rollen. Of hoe ook uit een zeer moeilijke situatie iets moois kan ontstaan”, aldus Philippe De Coene.

Helder van geest

De eerste bewoner die het donderdagavond al eens mocht uitproberen was Jeanne Buyck (88) in WZC Ter Melle in Heule. Ze werd tijdens het skypen met haar dochter bijgestaan door zorgkundige Kim Huysentruyt. We konden het – logisch - zelf niet volgen in Ter Melle, door het bezoekverbod. “Zeker is dat Jeanne enorm van het skypen genoot, zo houdt ze toch contact”, zegt Philippe De Coene. De helft van de betrokken residenten is helder van geest en zal het gebruik van de tablets snel onder de knie krijgen. De andere helft heeft een lichte tot zware vorm van dementie, waardoor het contact via Skype helaas minder evident is.