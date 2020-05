Bezoekjes in woonzorgcentra in Zuid-West-Vlaanderen opnieuw mogelijk, maar niet binnen de muren LSI

15 mei 2020

18u01

Bron: LSI 24 Kortrijk Bezoek in de woonzorgcentra in de regio Kortrijk, Waregem en Menen zal vanaf maandag opnieuw overal mogelijk zijn, maar niet binnen de muren van het woonzorgcentrum zelf. Dat heeft de W13, de vereniging van 14 OCMW’s en het CAW van Zuid-West-Vlaanderen, na overleg met de verschillende woonzorgcentra beslist. Ondertussen roept W13 de Vlaamse overheid op de nodige middelen te voorzien voor de organisatie van die nieuwe bezoekmogelijkheden.

“Fijne bezoekmomenten organiseren zodat mensen elkaar na lange tijd opnieuw kunnen terugzien, maar met aandacht voor de maximale veiligheid van bewoners, bezoekers en personeel.” Dat is volgens schepen van zorg van Kortrijk Philippe De Coene van de nieuwe bezoekregelingen. “Telkens in afgescheiden ruimtes van het woonzorgcentrum, binnen of buiten. Bezoek in de kamer is niet mogelijk.”

Serieuze inspanning

De organisatie van de nieuwe bezoekmogelijkheden vragen ook extra investeringen van de woonzorgcentra. Daarom roept de W13 de Vlaamse overheid op extra middelen te voorzien. “Bezoekmomenten organiseren is behoorlijk arbeidsintensief en vraagt een serieuze extra inspanning van het omkaderend en verzorgend personeel”, klinkt het. “Zorgen voor aangepast sanitair bv. ook.”

Elk woonzorgcentrum zal volgens de eigen infrastructuur en situatie het bezoek organiseren. Met aandacht voor de hygiënische voorwaarden en afstandsregels en de nodige creativiteit. Een overzicht van alle bezoekmomenten en afspraken in de verschillende woonzorgcentra vind je terug op https://www.welzijn13.be/content/overzicht-nieuwe-bezoekmogelijkheden-in-woonzorgcentra-in-zuid-west-vlaanderen of op www.eerstelijnszone.be.

De W13 is actief in Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Ledegem, Lendelede, Menen, Waregem, Wervik, Wevelgem, Wielsbeke en Zwevegem.