Bezoekers vinden vlot weg naar maandagmarkt terug: “Meer volk dan verwacht” Peter Lanssens

18 mei 2020

12u39 0 Kortrijk De maandagmarkt is na een onderbreking van twee maanden terug van weggeweest. De teneur is positief. Veel bezoekers vonden de weg naar de markt. De overgrote meerderheid hield zich aan de coronaregels. “Het kwam traag op gang, maar uiteindelijk was er meer volk dan verwacht”, zegt Bart Smissaert van het marktcomité. “Veel marktkramers zijn ook over de verkoop tevreden.”

Een normale maandagmarkt was het niet. Niet op volle sterkte met 66 kramen, toch goedgevuld met 50 kramen. Dat maximum is niet door de stad Kortrijk, maar door de Nationale Veiligheidsraad vastgelegd. De wachtrijen waren lang, aan sommige kramen. Geen probleem, want de meeste mensen hielden zich aan de regels rond ‘social distancing’. “Ik vreesde dat vooral oudere klanten gingen afhaken, maar dat was niet zo”, vertelt Heidi Anseele van groenten en fruit Anseele. “We zagen veel trouwe klanten aan ons kraam. Dat stelt mij gerust.”

“Het enthousiasme is groot om weer buiten te komen en de stap te zetten naar de maandagmarkt. We voelden ons nooit onveilig. Want geef toe, op een markt in openlucht is het toch veel aangenamer dan in een supermarkt. Al moesten we sommige klanten wel af en toe op hun verantwoordelijkheid wijzen. Door hen de kruisjes voor ons kraam te tonen. Ze moeten op zo’n kruisje staan. Om zo zeker op anderhalve meter afstand van elkaar te blijven.”

De opstelling van de maandagmarkt in Kortrijk is anders, zolang de coronamaatregelen van kracht zijn. Zo staan er minder kramen op het Schouwburgplein. De Doorniksestraat is ontdubbeld. Dat wordt opgevangen door extra ruimte in te nemen op de Grote Markt. Enkele plaatsmeesters en stewards houden altijd een oogje in het zeil. Ook een fietspatrouille van de politie waakt. Nadars in het midden van de weg voorkomen dat aanwezigen kriskras door elkaar lopen. Er zijn ook netjes afgebakende wachtzones aan de kramen. “We hadden het perfect onder controle. Hoe we alles plaatsen, kan hier en daar misschien wel wat beter, we passen de komende maandagen uiteraard aan waar nodig. We volgen het van kortbij op”, zegt plaatsmeester Filip Decock.

Geduld hebben

Behoorlijk wat volk dus, maar geen overrompeling. Werden wel wat gemist: een ‘maandagpintje’ of een koffie, nu de horeca nog niet open mag. De marktkramers zien het positief in. “Wie het hardst werkt, zal deze crisis wel overleven”, vindt Dirk Deman van het marktcomité. “En wie al lang bestaat als marktkramer, heeft wel wat reserve. De tevredenheid is groot, nu we kunnen hernemen. Hier in Kortrijk is het in ieder geval op een goeie manier georganiseerd. En als er toch samenscholingen dreigen te ontstaan op de markt, is het ook aan de marktkramers om bezoekers op een vriendelijke manier te vragen om wat meer afstand te nemen.”

“De mensen komen terug, maar nog niet allemaal. Het was iets kalmer dan normaal, op zo’n mooie lentedag. De verkoop was niet slecht, maar moet nog meer op gang komen. We moeten allemaal geduld hebben”, aldus nog Dirk Deman. Dat vindt ook Heidi Anseele: “We haalden onze normale verkoop niet, op een maandagmarkt met zo’n mooi weer, maar ik ben hoopvol. Het zal de komende weken beteren. We zijn vooral blij dat we terug zijn.”