Bezoek vanaf maandag opnieuw toegelaten in De Pottelberg: “Met mondmasker en achter plastic wand” LSI

14 mei 2020

16u50

Bron: LSI 0 Kortrijk Vanaf maandag 18 mei zal er opnieuw bezoek toegelaten worden in woonzorgcentrum De Pottelberg in Kortrijk. Bezoekers moeten een mondmasker dragen en zullen achter een plastic wand moeten blijven.

Vorige donderdag sloot De Pottelberg de laatste Covid-afdeling. De nationale veiligheidsraad zet vanaf maandag 18 mei het licht op groen voor bezoek in de woonzorgcentra en daar gaat De Pottelberg op in. Bezoekers moeten zich wel aan enkele richtlijnen houden. Bezoek is enkel in de cafetaria toegelaten en op afspraak. Er zal een strikte scheiding zijn tussen bewoners en bezoekers door een plastic wand. Voorlopig zal maar één bezoeker per week toegelaten worden maar dat hoeft niet telkens dezelfde bezoeker te zijn. De duur is beperkt tot 20 minuten en bezoeken kan enkel op weekdagen. Een afspraak maken kan op de website of via 056/25.50.49.

Bezoekers moeten zelf een mondmasker voorzien en dragen en bij aankomst de handen wassen en ontsmetten. Na elk bezoek zal de bezoekersruimte ontsmet worden. Bezoeker en bewoner moeten wel 14 dagen symptoomvrij zijn. In het woonzorgcentrum stierven al veertien bewoners aan de gevolgen van een besmetting met het virus. De directie kan op elk moment beslissen om de bezoekersregeling aan te passen indien de situatie dit vereist.