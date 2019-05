Bewoonster kan zelf keukenbrandje blussen Alexander Haezebrouck

23 mei 2019

15u50 1

In de Antoon Van Dycklaan in Kortrijk brak iets voor 14 uur brand uit in de keuken van een woning. Daar had een pot op het fornuis vuur gevat. De brandweer snelde ter plaatse, maar toen ze aankwamen had de bewoonster het vuur zelf al kunnen blussen met een handdoek. De schade in de woning bleef erg beperkt. De brandweer hoefde enkel de woning nog te ventileren.