Bewoonster Christiane (81) ook op graffitikunstwerk aan WZC De Pottelberg: “Even getwijfeld maar resultaat is prachtig.” LSI

10 juli 2020

11u59

Bron: LSI 0 Kortrijk Op een muur aan woonzorgcentrum De Pottelberg in Kortrijk is een graffitikunstwerk als ode aan de verbondenheid en de zorgsector tijdens de coronaperiode geschilderd. Graffitikunstenaar Thomas ‘Maris’ uit Aalbeke zorgde voor het kunstwerk op vraag van de jonge vzw Art & Music Stories, de stad zorgde voor 5.000 euro subsidie en realiseerde op die manier haar eerste streetart kunstwerk. Ook bewoonster van De Pottelberg Christiane Clibouw (81) is op de tekening te bewonderen.

‘Toope tegoare’, staat op de muur langs de Pottelberg, vlakbij de Condédreef, te lezen. Twee verstrengelde handen, een oude en jonge hand, wijzen op de verbondenheid tussen jong en oud die in de samenleving is ontstaan tijdens de coronalockdown, als blijvende herinnering. Ook de Kortrijkse Broeltorens zijn goed zichtbaar.

Het is een project van het woonzorgcentrum, de stad Kortrijk en de jonge vzw Art and Music Stories. Op de muur verder ook een portret van Réginald en Christiane, een koppel dat in de serviceflats van het woonzorgcentrum verblijft, en van Christiane Clibouw (81), een bewoonster van het centrum zelf. Zij is voorzitster van de bewonersraad en behartigt de belangen van de bewoners. “Toen ze me vroegen of ik een foto ter beschikking wou stellen om als model te fungeren, wou ik eerst niet”, lacht Christiane. “Ik sta niet zo graag in de belangstelling. Maar ik liet me overtuigen. Ik deed het vooral als eerbetoon aan die prachtige zorgmedewerkers die tijdens de coronaperiode heel hard gewerkt hebben. Het was een moeilijke periode. Ikzelf ging vrijwillig 7 weken in quarantaine op mijn kamer. Niemand mocht binnen, tenzij om eten te brengen. Ik was bang. Links en rechts hoorde je over zieke of gestorven medebewoners. Dat zette me aan het denken.”

Het streetart kunstwerk is het eerste dergelijke project dat de stad ondersteunt. Bedoeling is dat er in de toekomst nog volgen. “Jaarlijks wordt een budget van 20.000 euro voorzien”, aldus jeugdschepen Bert Herrewyn. “Zo willen we lokaal talent ondersteunen en openbare ruimtes omtoveren tot kunstwerkplaatsen.”

Het kunstwerk op de Pottelberg is van de hand van Thomas ‘Maris’ uit Aalbeke (Kortrijk). “Het regenweer gooide wat roet in het eten maar tegen dinsdagavond moet het volledig af zijn. Dan zullen ook Réginald en Christiane en het portret van de Duitse muziekmaker Florian Schneider, beter bekend als één van de stichters van de muziekgroep Kraftwerk, volledig af zijn. Schneider stierf op 73-jarige leeftijd tijdens de coronalockdown aan kanker. Zijn portret zal vergezeld worden van één van zijn muziekteksten over alleen zijn. Op die manier wordt graffitikunst en muziek in een verhaal over de coronaperiode gecombineerd.”