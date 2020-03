Bewoners woonzorgcentrum zingen coronacrisis van zich af: ‘Laat de zon in je hart’ Joyce Mesdag

26 maart 2020

16u08 0 Kortrijk De bewoners van woonzorgcentrum De Korenbloem hebben vanmiddag van op hun terras uit volle borst het lied ‘Laat de zon in je hart’ meegezongen.

“In deze moeilijke tijd, waarbij onze bewoners hun familie niet meer kunnen zien, willen we op die manier voor wat vrolijkheid zorgen”, zegt Evelien Vandenbroucke van De Korenbloem. “We gaan elke dag een nummertje brengen, voor onze bewoners is dat echt een lichtpuntje in hun dag.” In de namiddag werden ze ook getrakteerd op accordeonmuziek. Luc Verlinden, een buur van een van de vrijwilligers die in het wzc werkt, liep langs de ramen van alle bewoners.