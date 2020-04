Bewoners rusthuis De Ruyschaert smullen van gratis ijsjes: “Fijn om eenzaamheid even te vergeten” Peter Lanssens

03 april 2020

16u18 10 Kortrijk Casteleyn Ice Cream uit Holsbeek draaide en leverde vers ambachtelijk vanille-ijs voor woonzorgcentrum De Ruyschaert in Marke. “Zodat ze er even hun isolement vergaten, tijdens een fijn moment met een lekker ijsje”, vertelt zaakvoerder Dimitri Casteleyn. “De keuze voor De Ruyschaert is bewust. Want mijn schoonmoeder verblijft in De Ruyschaert.”

Bewoners van woonzorgcentra zijn in coronatijden van de buitenwereld afgesloten. Bezoek van hun kinderen en kleinkinderen kan niet meer. Door die quarantaine kan het erg eenzaam zijn. Om hen een hart onder de riem te steken, riep ijsbereider Surprice uit Houthulst op om gratis ijsjes te leveren aan rusthuizen. Casteleyn Ice Cream ging daar deze week op in. “Het traktaat met ambachtelijk vanille-ijs was niet enkel voor de bewoners, maar uiteraard ook voor het verzorgend personeel”, zegt Dimitri Casteleyn. “Een kleine attentie, voor het fantastische werk dat ze dag na dag leveren. We mochten uiteraard niet zelf binnen in De Ruyschaert. Maar het schepijs werd met veel plezier door het zorgpersoneel verdeeld. De foto’s van de bewoners spreken boekdelen. Voor die blije gezichten, daar deden we het voor. We roepen onze collega’s op om dit initiatief zeker verder te zetten.”