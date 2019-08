Bewoners openen straatbibliotheek in Iepersestraat Peter Lanssens

02 augustus 2019

13u51 4 Kortrijk Leuk initiatief in de Iepersestraat in Kortrijk, waar Bart Pottie en Jessica Vercruysse een straatbibliotheek openden in hun voortuin.

Het resultaat is een fraaie boekenkast, netjes geschilderd en met een dakje op zelfs. Ze doopten hun voortuin ook tot leestuin om. Iedereen kan de boeken, die in de straatbib zitten, met respect ontlenen. En wie dat wil, mag er ook zelf een boek in stoppen. “De kinderen zijn er gek op”, zegt omwonende Tom Ghiesmans. “Veel andere buren hebben ook al boeken klaar liggen. We waarderen wat Bart en Jessica doen. Ze hebben een groot hart voor de kinderen in onze straat.”