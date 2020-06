Bewoners geëvacueerd na vinden verdacht pakket Alexander Haezebrouck

28 juni 2020

15u52 0 Kortrijk Bewoners van de Burgemeester J. Nuyttensstraat werden zaterdagavond enkele uren geëvacueerd. Dat gebeurde nadat de politie een melding kreeg van een verdacht pakket voor de deur van een woning in de doodlopende straat omstreeks 20 uur. Het pakket bleek ongevaarlijk.

De politie nam geen enkel risico en evacueerde bewoners van de doodlopende straat. Zij werden naar het ontmoetingscentrum De troubadour gestuurd om daar even te verblijven. De ontmijningsdienst DOVO kwam ter plaatse om zich over het pakket te ontfermen. Met behulp van een robot maakten ze het pakket open, maar dat bleek uiteindelijk geen bom te zijn en was ongevaarlijk. Na enkele uren mochten de bewoners opnieuw naar hun woning.