Bewoners De Korenbloem krijgen beestjes en baasjes op bezoek Joyce Mesdag

22 mei 2019

17u39 0

De bewoners van woonzorgcentrum De Korenbloem hebben ‘beestig’ bezoek gekregen vandaag. Elke twee jaar organiseert het personeel er een ‘Beestjes Baasjes’-dag. Verschillende baasjes brengen die dag hun dieren mee naar het wzc. “We merken dat dieren echt een glimlach op het gezicht van onze bewoners kunnen toveren”, zegt ergotherapeute Debby Verhelst. “Aangezien het niet evident is om met de bewoners tot bij dieren te gaan, brengen we de dieren op deze manier tot bij hen. We hadden tien verschillende dieren op bezoek vandaag: een geit, een schaap, een varken, een parkiet, een landschildpad, een Vlaamse reus,… Hondenschool De Gezellige Blaffers uit Zwevezele is een demonstratie komen geven.”