Bewonder historische topwerken van Vlaamse meesters Peter Lanssens

30 mei 2019

13u32 9 Kortrijk Al van ‘Vlaamse Meesters in Situ’ gehoord? Dat project wijst kunstliefhebbers de weg naar Vlaamse meesters uit de vijftiende tot zeventiende eeuw. Door hun meesterwerken op hun oorspronkelijke locatie te installeren en zo verborgen parels te tonen. Bij ons is dat in kerken in Kortrijk en Deerlijk.

Zo siert De Kruisoprichting van Antoon van Dyck vanaf 1 juni de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Kortrijk. Van Dyck schilderde het werk in 1631. In de Sint-Maartenskerk is vanaf juni met Triptiek van De Heilige Geest een pinkstertafereel uit 1587 te bewonderen. Het drieluik is van de hand van de in Kortrijk geboren renaissanceschilder Bernard de Rijckere. “Het is fantastisch dat deze parels in zo’n mooie setting tentoongesteld worden”, zegt schepen van Cultuur Axel Ronse (N-VA). “Bezoekers krijgen zo een andere beleving, het is een aanwinst voor ons toeristisch centrum”, vult schepen van Toerisme Arne Vandendriessche (Team Burgemeester) aan.

Verzamelboek met geuren

Ook Deerlijk doet trouwens mee. In de Sint-Columbakerk kan je vanaf juni het Retabel van de Heilige Columba zien. Een merkwaardig pronkstuk dat in tien taferelen het leven en de marteldood door onthoofding van de Spaanse heilige Columba toont. Er staat bij elk werk een bord met uitleg. Er is verder een verzamelboek met Vlaamse meesters in. Opmerkelijk: geurkunstenaar Peter De Cupere ontwikkelde geuren bij schilderijen. De geur komt vrij als je op een kleurenafbeelding in het verzamelboek wrijft. Het Pelgrimsboek kost 10 euro. Het verzamelboek kopen doe je in de dienst Toerisme in museum 1302 in het Begijnhofpark in Kortrijk. Het project ‘Vlaamse Meesters in Situ’ loopt in samenwerking met het kunst- en erfgoedtijdschrift Openbaar Kunstbezit Vlaanderen en krijgt steun van Toerisme Vlaanderen. Info staat op www.vlaamsemeestersinsitu.be.