Bevolking veroudert, dus rolt Kortrijk petanqueplan uit Horecazaken krijgen petanquebanen, Plein bijt spits af Peter Lanssens

24 juli 2019

15u23 3 Kortrijk Kortrijk rolt een petanqueplan uit en legt banen aan bij horecazaken. Café-eethuis ’t Plein bijt de spits af. “De bevolking veroudert en bijgevolg is er meer vraag naar”, zo luidt de opvallende uitleg van schepen van Sport Arne Vandendriessche (Team Burgemeester). Er komen nog meer banen dit jaar, onder meer in Heule.

Kortrijk heeft momenteel drie clubs die aangesloten zijn bij de federatie: De Rollebollers, Kortrijk Petanque en De Markobollers. Maar er zijn veel meer groepjes spelers, die recreatief petanque spelen, en nood hebben aan banen. “Het zijn er honderden, in Groot-Kortrijk alleen al. Hun aantal stijgt per jaar met meer dan twintig procent”, zegt Arne Vandendriessche. Om te voorkomen dat ze niet meer met hun ballen kunnen werpen, tussendoor genietend van een Ricard, komen er extra banen. De eerste nieuwe baan werd woensdagnamiddag geopend in park het Plein, ter hoogte van het gelijknamige café en eethuis. “Een baan met een lengte van 15 meter en een breedte van 4 meter, volgens de normen, zodat er zelfs internationale wedstrijden op kunnen gespeeld worden”, legt Arne Vandendriessche uit. “Het terrein werd effen gemaakt en voorzien van dolomiet. Tuinaanleg Boudry uit Aalbeke voerde de werken van 1.270 euro uit. De uitbaatsters van café-eethuis ’t Plein zijn de meters van de petanquebaan. Zij zorgen voor een goed onderhoud zoals het wegnemen van bladeren van bomen en hondendrollen.”

Er komen nog dit jaar ook banen achteraan bij de kerk in Heule voor cafés Dudu en Den Buro, ter hoogte van café De Labberleute in Aalbeke en op Markeplaats nabij de horecazaken daar. Tegen 2021-2022 komen er ook nog banen op sportcentrum Wembley in Heule. schepen Arne Vandendriessche

Heule, Marke, Aalbeke en Wembley

Hetzelfde principe wordt straks ook bij andere horecazaken toegepast. “Zo komen er banen achteraan bij de kerk in Heule voor cafés Dudu en Den Buro, ter hoogte van café De Labberleute in Aalbeke en op Markeplaats nabij de horecazaken daar. Ook die werken worden nog dit jaar uitgevoerd”, zegt Arne Vandendriessche. “Er komen er ook op de Wembley, nabij de Moorseelsestraat in Heule. Het huidige sportcentrum wordt er de komende jaren omgevormd tot een echte topsportsite. Er passen vier petanquebanen in dat plaatje. Die banen liggen er wel pas tegen 2021-2022.” De horecabazen zijn tevreden. “We speelden hier al petanque, maar op een oneffen en hellend geïmproviseerd terreintje”, zegt Nina Manderick, mede-uitbaatster van café-eethuis ’t Plein. “We hebben nu een volwaardige baan, die veel gebruikt zal worden. Er liggen enkele petanquespelletjes in onze zaak.”

Mobiele banen

De schepen wil dat er ook in de winter meer petanque kan gespeeld worden. “Het kost zo’n 1.000 euro om als uitbater in een zaaltje bij een café een baan in te richten. Maar het is de investering waard, het zal enorm goed draaien”, vindt Arne Vandendriessche. De stad heeft bovendien zelf drie mobiele banen, die verenigingen, vriendengroepen en clubs mogen gebruiken. Ze bestaan telkens uit twaalf matten van 2 op 1 meter die samen een speelveld vormen. Ze hebben een rubberen onderlaag en een toplaag uit kunstgras, met balken aan de randen. Wie het systeem van plaatsen onder de knie heeft, legt met twee man in zes minuten tijd zo’n mobiele baan.

Aanbod

Voor wie de huidige vaste outdoor banen en indoor petanquebanen wil ontdekken, nog het volgende overzicht. Ze bevinden zich op de stedelijke sportsites (14), in sportcentra Weimeersen in Rollegem (5), op het Olympiadeplein in Marke (4), aan Ter Biezen in Bissegem (4) en aan Lagae in Heule (1) en verspreid over het openbaar domein in Groot-Kortrijk (10). Er zijn ook petanquesites in sportclub P.C-Kortrijk in de Sint-Denijsestraat en outdoor in sportclub Wikings in de Abdijkaai in Kortrijk. In Aalbeke kunnen spelers binnenkort in de oude brandweerkazerne in de Bergstraat terecht, waar plaats is voor enkele petanquebanen.