Beverlaai krijgt nieuw jasje: werken starten maandag en kosten ruim 500.000 euro Peter Lanssens

29 augustus 2019

16u29 3 Kortrijk Aannemer Bernard Ockier start op maandag 2 september met de heraanleg van de Beverlaai: een zijstraat van de Doorniksewijk. De Beverlaai wordt vernieuwd tussen de aansluiting op de Doorniksewijk en het kruispunt met de Pater Beck- en Bloemistenstraat. Ook dat kruispunt wordt meegenomen in de vernieuwing. De werken duren onder voorbehoud van gunstige weersomstandigheden tot eind dit jaar en kosten de stad 506.400 euro, rioleringswerken inbegrepen.

“Het profiel van de straat wordt herzien. Met nieuwe parkeerstroken, met gerecycleerde kasseien uitgevoerd”, zegt schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a). “Er worden verschillende fietsenstallingen geplaatst en extra bomen voorzien. Die volgend plantseizoen aangeplant worden. Bewoners kunnen ook hier ingaan op de oproep om een geveltuintje te installeren. En zo van de Beverlaai een extra groene omgeving te maken”, aldus Weydts. Om de hinder tot een minimum te beperken, worden de werken in vijf fases opgedeeld. Er wordt gestart in de Beverlaai aan de zijde van de Doorniksewijk. Om zo gefaseerd op te schuiven in de richting van het kruispunt met de Bloemistenstraat en Pater Beckstraat. Eerder al vernieuwde de Watergroep verouderde leidingen. Terwijl Proximus er hun kopernet uitbreidde. En de openbare verlichting is door Fluvius vervangen door energiezuinige led-verlichting. “We maken stap voor stap van onze woonstraten, die nu vaak nog asfaltvlaktes zijn, meer leefbare en groene straten. Daar wordt iedereen beter van”, besluit Weydts.