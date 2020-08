Beugnies Les Chocolats verkoopt nu ook ijsjes en pakt met nieuw terras uit Peter Lanssens

07 augustus 2020

11u14 0 Kortrijk Nicolas Beugnies (50) en Cindy Beunens (45) van Beugnies Les Chocolats in de Aardweg in Marke blijven creatief in tijden van corona. Door nu ook ijsjes, ambachtelijk bereid en met alleen natuurlijke ingrediënten, te verkopen. “Wie dat wil, kan het ijs eerst gratis proeven, in een koffielepel”, zegt Nicolas Beugnies. “Er zitten verrassende smaken bij zoals chou-chou. Dat is een zuidelijke delicatesse met gekarameliseerde pindanoten in. Of Paris Brest, met hazelnoten in. Vers fruit, echte pistaches… de keuze is gevarieerd. En we hebben ook een nieuw terras.”

De smaken die ze bij Beugnies aanbieden zijn chou-chou, bananas, Paris Brest, pistachio, pure vanilla, milky chocolate, very dark chocolate, strawberry en salty caramel. Er is verder een aanbod vegan met pure vanilla, dark cacao en hazelnut praliné. Een bolletje ijs kost 2 euro. Je kan het ijs ook per liter kopen, aan 12,50 euro. En vanaf volgende week wordt er ook aan huis geleverd, vanaf 15 euro dan. Wie zin heeft om zijn ijsje ter plaatse op te eten bij Beugnies, kan dat op een nieuw en gezellig terras met palmbomen, parasols en een waterpartij. Er passeren veel fietsers en wandelaars in de Aardweg. De Leie en natuurgebied ’t Schrijverke liggen vlakbij. “We hebben veel inspiratie in tijden van corona, we moeten wel”, zegt Nicolas Beugnies. “We hadden een zeer goeie paasverkoop, een leuke moederdag en fantastische maanden april en mei, toen we ook in chocolade gedoopte verse aardbeien verkochten. Nu vertalen we onze pralines naar ijs”, aldus de meester chocolatier.

Beugnies Les Chocolats in de Aardweg 8 is zeven dagen op zeven open, van 10 tot 18 uur. Er staat meer info op de Facebookpagina van het bedrijf: klik hier.