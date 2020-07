Betonblokken op eigen grond: gezin beschermt zichzelf na zoveelste botsing op kruispunt Hans Verbeke

13u06 6 Kortrijk Voor Dirk Berteyn (59) en zijn echtgenote uit Heule is de maat vol. Op 11 juli gebeurde op het kruispunt waar ze wonen nog maar eens een ongeval. Een automobilist parkeerde zich in de gevel van hun woning. “Het was niet de vraag of maar wel wanneer dat zou gebeuren”, zucht Dirk die nu drie grote betonblokken liet plaatsen voor zijn woning. “We willen onze veiligheid terug.”

De fraaie voortuin van de familie Berteyn, op het kruispunt van de Goethalslaan, de Peperstraat en de Albrecht Rodenbachstraat in Heule, oogt een stuk minder fraai dan voorheen. De bloemenpracht komt minder tot z’n recht door drie grote betonblokken die er net voor zijn gepoot. “Natuurlijk zouden wij het zelf ook liever anders zien, maar die betonblokken staan er voor onze veiligheid”, zegt Dirk. “Zolang er geen structurele maatregelen genomen worden op en rond het kruispunt, zullen hier ongevallen blijven gebeuren. Daar willen wij niet langer het slachtoffer van zijn.”

Het heeft een week geduurd voor ik weer in mijn bureel durfde, de plek waar de auto binnenreed Dirk Berteyn

Ook brokken bij buren

De schrik na het jongste ongeval, op 11 juli, zit er bij Dirk en zijn echtgenote goed in. “Het heeft een week geduurd voor ik weer in mijn bureel durfde, de plek waar de auto binnenreed”, vertelt Dirk. “Zonder overdrijven, kan je spreken van een blijvend trauma. Dat is ook niet zo verwonderlijk. Het was niet de eerste keer dat we slachtoffer werden van een ongeval op het kruispunt. Er belandde al eens een auto in onze voortuin en ook de omheining werd al aangereden. Ook buren deelden al in de brokken.”

Zone 30

Automobilisten en fietsers die zonder te stoppen het kruispunt dwarsen, zijn volgens Dirk Berteyn de hoofdoorzaak van de ongevallen. “In bepaalde gevallen zijn de gevolgen door overdreven snelheid ook zwaarder”, weet hij. “Metingen wijzen uit dat zeven op de tien weggebruikers in de fout gaat. Ook de invoering van zone 30, op andere plaatsen in Heule, is voor onze buurt geen goede zaak. Veel automobilisten kiezen voor de Goethalslaan om die zone 30 te ontwijken. Vaak om snelheid te kunnen maken, natuurlijk.”

Berteyn staat niet alleen met zijn bezorgdheid. “Na het jongste ongeval hebben we heel veel reacties gekregen van andere Heulenaars die het kruispunt zoveel mogelijk mijden, net omwille van het risico op een ongeval.”

Regels respecteren

Om het gevoel van veiligheid terug te krijgen, lieten Dirk en zijn echtgenote drie grote betonblokken plaatsen in hun voortuin. “Op onze eigen grond”, benadrukt hij. “We gaan ervan uit dat we dit mogen zonder dat we daarvoor toestemming moeten vragen. Die blokken staan er niet om slachtoffers te maken, hé. Integendeel: wij wensen niets liever dan dat iedereen zich aan de regels houdt. Dan gebeuren er geen ongevallen. Maar we beseffen ook dat het pijn zal doen als iemand tegen de betonblokken rijdt. Hopelijk gebeurt dat zo min mogelijk. Ik zie trouwens op andere plaatsen ook wel eens constructies staan die neergepoot werden voor een veiliger verkeer, maar tegelijkertijd ook een obstakel vormen waar je best niet tegen rijdt. Op de Stasegemsesteenweg in Harelbeke, vlakbij het Forestierstadion, is dat het geval.”

Bijkomende maatregelen

Dirk en zijn echtgenote hopen dat er structurele maatregelen genomen worden om het kruispunt verkeersveiliger te maken. “Twee dagen na het ongeval liet de stad een waarschuwingspaal en een bord plaatsen waarop je je snelheid kunt aflezen. Een goed initiatief, maar er is niks veranderd. Bijkomende maatregelen zijn daarom nodig. Een visuele versmalling van de Goethalslaan zou kunnen bijdragen tot de oplossing, bijvoorbeeld door fluorescerende fietspaden.” Na de zomervakantie zou het stadsbestuur bijkomende ingrepen onderzoeken.