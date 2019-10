Bestuurster Vespa zwaargewond na botsing Alexander Haezebrouck

Een bromfietsster is dinsdagnamiddag zwaargewond geraakt bij een botsing. De bestuurster reed met haar Vespa omstreeks 16.30 uur ter Hoogte van de Menenpoort in de Meensesteenweg. Op het kruispunt met de Kortrijkstraat werd ze gegrepen door een auto. Vermoedelijk reed de bestuurster van de Vespa in de richting van Bissegem en werd ze gegrepen door de Opel die vanuit de Kortrijkstraat de Meensesteenweg wou dwarsen. De bestuurster kwam zwaar ten val en werd zwaargewond naar de spoeddienst van het AZ Groeninge gebracht. Door het ongeval kon het verkeer een tijdlang maar moeilijk passeren ter hoogte van de Menenpoort.