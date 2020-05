Bestuurder knalt tegen vrachtwagen op E17 in Aalbeke Alexander Haezebrouck

04 mei 2020

18u01 0 Kortrijk Op de E17 in Aalbeke is maandagnamiddag omstreeks 16.45 uur een Franse bestuurder tegen een vrachtwagen geknald. Hij raakte gewond.

De Franse bestuurder was met zijn witte bestelwagen van Peugeot onderweg in de richting van Frankrijk op de E17. Daar had zich een file gevormd door de grenscontroles op de grens met Frankrijk door de coronacrisis. De bestuurder merkte de file te laat op en knalde tegen zijn voorligger, een truck. De hulpdiensten snelden ter plaatse. Ze moesten de bestuurder uit zijn voertuig bevrijden. De man bleef de hele tijd bij bewustzijn. Hij werd gewond naar het ziekenhuis gebracht. Door het ongeval ontstond al een lange file tot in Kortrijk.