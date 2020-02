Bestuurder knalt tegen paal aan Euroshop Alexander Haezebrouck

15 februari 2020

22u13

Een bestuurder van een grijze Volkswagen is zaterdagavond omstreeks 20 uur tegen een paal gebotst op het rondpunt in de Meensesteenweg in Kortrijk. De bestuurder reed in de richting van Bissegem toen het op het rondpunt aan de Euroshop plots mis ging. De bestuurder raakte van de weg af en knalde tegen een paal op het voetpad. Door de klap werd de airbag van de passagierskant uitgeklapt. De brandweer werd eerst opgeroepen voor een autobrand, maar van een brand was geen sprake. Wellicht zorgde stof door de uitgeklapte airbag voor de verwarring. De inzittenden raakten niet gewond.