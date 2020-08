Bestuurder die amper 2 maanden rijbewijs had beboet voor patsergedrag



Alexander Haezebrouck

14 augustus 2020

16u50 0 Kortrijk De politiezone Vlas (Kortrijk, Kuurne, Lendelede) heeft woensdagavond een jonge bestuurder beboet die amper twee maanden zijn rijbewijs had. Hij scheurde aan onaangepaste snelheden door het centrum van Kortrijk.

De politie voerde verkeerscontroles uit in het centrum van de stad en op de Oudenaardsesteenweg. Naast de jonge bestuurder werden nog bestuurders beboet. Vijf bestuurders negeerden het inhaalverbod in de fietszone in de binnenstad. Twee bestuurder parkeerden hun auto op het voetpad en creëerden zo een onveilige situatie. Ook één motorrijder werd beboet omdat hij zonder beschermkledij reed.