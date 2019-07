Bestuur wil tegen volgend jaar hondenzwemzone Joyce Mesdag

02 juli 2019

20u07 0

Het stadsbestuur hoop tegen volgende zomer ergens op het Kortrijks grondgebied een hondenzwemzone te kunnen aanbieden. Dat blijkt uit een antwoord van schepen Bert Herrewyn (sp.a) op een vraag van de Philippe Dejaegher (N-VA). “Dat is een terechte vraag, in het warme weer van de voorbije dagen, hebben ook honden nood aan verfrissing. De realisatie van een hondenzwemzone staat dan ook in ons bestuursakkoord. We zijn wel degelijk op zoek naar een geschikte locatie daarvoor. Maar dat is niet gemakkelijk, het is geen kwestie van ergens een put te graven, daar moeten ook de nodige filters in geïnstalleerd kunnen worden, enz. Wat hondenloopweides betreft: er komt in de omgeving Te Coucx vlakbij stadsgroen Marionetten nog een hondenloopweide, dit najaar of volgend voorjaar, en op de wijk Lange Munte, met dezelfde timing. We zijn intussen aan het onderzoeken waar er nog blinde vlekken zijn.”