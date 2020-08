Bestelwagentje knalt achter op plots remmende vrachtwagen: twee gewonden VHS

10 augustus 2020

20u04 1 Kortrijk Langs de E17 in Marke gebeurde maandagnamiddag een ongeval waarbij de twee inzittenden van een Renault Kangoo gewond raakten. Dat gebeurde toen ze achteraan inreden op een vrachtwagen die plots remde.

De hulpdiensten werden opgeroepen rond 15.30 uur voor het ongeval dat zich kort voor de afrit naar het Ei situeerde. Daar zijn wegenwerken aan de gang, het verkeer dat in de richting van Antwerpen rijdt, is er gesplitst over twee aparte vakken. De bestuurder van de Renault Kangoo was verrast toen de vrachtwagen remde en kon een aanrijding niet vermijden. Door de klap schoof de kleine bestelwagen tot aan de voorruit onder de oplegger. Een en ander veroorzaakte ook een flinke file die tot voorbij de verkeerswisselaar in Aalbeke reikte.