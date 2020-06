Bestelwagen vat vuur en brandt uit Alexander Haezebrouck

05 juni 2020

18u25 0

Op de R8 ter hoogte van de afrit Bissegem vatte vrijdagavond omstreeks 17 uur een bestelwagen vuur. De bestuurder reed in de richting van Heule toen hij plots opmerkte dat er vlammen vanonder de motorkap kwamen. Hij zette zich zo snel mogelijk aan de kant en probeerde nog zelf het vuur te blussen, maar dat lukte niet. De brandweer snelde ter plaatse en kon het vuur wel vrijwel meteen blussen. Ze konden niet verhinderen dat de volledige bestelwagen in vlammen opging. Door de autobrand was een tijd lang aanschuiven op de binnenring van de R8.