Beste dj’s draaien in Koala Klub: “Jeugd naar Bissegem lokken” Peter Lanssens

23 januari 2020

15u47 6 Kortrijk Gewezen sfeercafé ’t Dul Konijn op Bissegemplaats vormt opnieuw het decor voor Koala Klub. De danstempel is vanaf 31 januari elke vrijdag en verder één keer per maand op zaterdag open. “We hopen om zo de jeugd naar Bissegem te lokken”, zegt Jeldrik D’Haene. Hij is ook de uitbater van café-feestzaal ’t Koningshof op Bissegemplaats en krijgt voor Koala Klub hulp van zus Madieke.

Dj’s Fragil en Caliente helpen de initiatiefnemers van Koala Klub om een gevarieerde line-up op te stellen en zo de jeugd te verrassen met een breed spectrum aan dj’s. “Er zijn enkele kleine aanpassingen”, zegt Jeldrik D’Haene. “We mikken nu op vrijdag meer op all-round en urban muziek. We halen de beste dj’s uit Kortrijk en wijde omgeving, tot uit Gent en Oudenaarde, naar Koala Klub. Zo treedt op onze openingsavond op 31 januari naast Fragil en Caliente ook Deejay Mr.T op. Hij is bekend van de Filefuif op Studio Brussel en stond ook al op festivals zoals Dranouter, Pukkelpop en Rock Werchter. Verder organiseren we maandelijks één keer een retro-avond met grote namen, op zaterdag. Met het muziekgenre retro bedoelen we zwaardere house muziek. Koala Klub zelf zal er in vergelijking met de eerste editie ook anders uitzien. Maar op welke manier, blijft een verrassing tot 31 januari. Het pand krijgt sowieso een fris likje verf”, aldus Jeldrik D’Haene. Koala Klub is open tot 30 april, telkens vanaf 22 uur tot diep in de nacht. Meer info staat op de Facebookpagina van Koala Klub: klik hier.