Besmettingen blijven stabiel in woonzorgcentra Zorg Kortrijk Peter Lanssens

26 mei 2020

17u00 6 Kortrijk Er verblijven nog 21 bewoners in de afgesloten Covid-19 afdeling in het woonzorgcentrum Sint-Jozef in de Condédreef in Kortrijk, waaronder enkele uit het ziekenhuis AZ Groeninge overgebrachte mensen. De bewoners in de Covid-19 afdeling vertonen, op één bewoner na, geen ziektesymptomen. De andere vier woonzorgcentra van Zorg Kortrijk blijven voorlopig coronavij: Biezenheem in Bissegem, De Weister in Aalbeke, Ter Melle in Heule en De Zon in Bellegem.

“We bekijken of en hoe we vanaf 8 juni externen zoals kinesisten, pedicures en kappers kunnen toelaten voor ‘1 op 1 dienstverlening’ in aparte, veilig ingerichte ruimtes”, zegt schepen van Zorg Philippe De Coene (sp.a). “We evalueren de alternatieve bezoekersregelingen in buitenlucht via raam- en terrasbezoeken, babbelbussen en bezoekerstenten. Deze lopen vrij vlot, met dank aan het personeel voor alle inspanningen en aan de bezoekers voor hun begrip. Bezoek van familie in de woonzorgcentra blijft uitgesloten. We bekijken wel hoe we dit op termijn veilig kunnen organiseren binnen de muren, in aangepaste ruimtes met ventilatie. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat langdurig contact binnenskamers een verhoogd risico van besmetting inhoudt.”