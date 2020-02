Besmette Belg terug thuis na twee weken quarantaine: “Een pita en een goeie pint, meer moet dat niet zijn. Al mis ik ook wel mijn vrouw in China” Peter Lanssens

16 februari 2020

09u17 82 Kortrijk Philip Soubry (54), de enige Vlaming die besmet was met het coronavirus, is terug in Kortrijk. Hij trok zaterdagavond meteen de stad in. “Een pita en een goeie pint, meer moet dat niet zijn”, vertelt Philip. Hij heeft nooit gepanikeerd en is duidelijk ook zijn humor niet kwijt, want na enkele Westmalles lust hij ook nog een... Corona. Maar Philip wil terug naar China. Voor zijn werk en om er eindelijk zijn vrouw weer in de armen te kunnen sluiten: “Ik mis haar.”

Nadat Philip Soubry het Brusselse Sint-Pietersziekenhuis had verlaten, trok hij eerst naar zijn ouders in Gullegem. Zonder pottenkijkers, om hen gerust te stellen. “Ze reageerden erg emotioneel”, zegt Philip. Daarna ging het naar zijn flat in de Handelskaai in Kortrijk, waar hij zijn koffer uitpakte. Soubry wandelde rond 21.30 uur naar Pita Pyramide in de Onze-Lieve-Vrouwestraat. Het Egyptisch restaurant is een vast adresje voor Philip, als hij niet in het buitenland is. Hij bestelde er een pitaschotel. Hij at met veel smaak en genoot met volle teugen van twee Westmalles. Niemand die vreemd opkeek. Philip ziet er vermoeid uit, logisch na wat hij heeft meegemaakt, maar voor de rest stelt hij het best goed. Het coronavirus is uit zijn bloed verdwenen, na bijna twee weken quarantaine in zijn hermetisch afgesloten kamer in het ziekenhuis. Positieve en negatieve testen wisselden elkaar af. Tot hij zaterdagavond toch groen licht kreeg om naar huis te gaan. Viroloog Marc Van Ranst benadrukte eerder al dat het nu onmogelijk is dat hij nog iemand besmet.

Antistoffen

“Ik heb nooit gevreesd dat ik zou sterven, nooit”, verzekert Philip, die blij is weer in een pittig West-Vlaams dialect de mensen te kunnen aanspreken. “Ik was meer in paniek dat mijn bier op zou raken in het ziekenhuis... En ik was het beu om hele dagen binnen te zitten. Die eenzame nachten in het ziekenhuis, ik dacht echt dat ik gek zou worden. Maar ik besef wel dat ik voor de mensen voor altijd een ‘Besmette Vlaming’ zal zijn”, lacht Philip.

“Oh ja, ‘shit happens’ hé. Schrijf maar op dat ik nu immuun ben voor corona. Er zitten antistoffen in mijn plasma. Gezonde personen maken die na een besmetting aan.”

Niet panikeren

Na de pita ging het naar kroeg Bar des Amis op de hoek van de Onze-Lieve-Vrouwestraat en Grote Markt in Kortrijk. Waar Philip, een mens mag al eens gek doen na zo’n avontuur, enkele Mexicaanse Corona-biertjes dronk... “Beter om er mee te lachen dan in een hoekje te zitten huilen”, vindt hij. “Corona is besmettelijker dan griep. Maar er sterven meer mensen aan een gewone griep. Er viel in Europa nog maar één dode door corona, een Chinees van 80 jaar. Die mens was waarschijnlijk al ziek. De mensen panikeren enorm, ze overdrijven. De viroloog en de dokter die mij persoonlijk begeleidde zeggen allebei dat we ons geen zorgen hoeven te maken. De uitbraak van corona is onder controle. Maar we gaan zeker nog de gevolgen voelen. De economie gaat de komende twee maanden klappen krijgen, vooral in China”, weet Soubry.

Hij werd door enkele mensen herkend aan de toog, maar het is niet zo dat de stamgasten in paniek wegstoven. Philip trok daarna naar de Vlasmarkt om er zijn zoon terug te zien aan Gainsbar.

Naar Italië

Hij hoopt om snel weer bij zijn vrouw te zijn in China. Soubry werkt voor LVD in Gullegem en oefent voor de machinefabrikant de controle op de productie en kwaliteit in de Chinese vestiging uit. “Ik verblijf in Huangshi. Dat is een ‘dorpje’ van 1,2 miljoen inwoners, niet ver van Wuhan. Ik heb trouwens nog altijd geen idee hoe ik er corona heb opgelopen. Ik zal vermoedelijk tot april moeten wachten voor ik terug mag naar China. Ik ga geduld moeten hebben. Het is niet fijn om mijn vrouw zo lang niet te zien, want ze is echt een topvrouw. Normaal ben ik per jaar tot elf maanden in China. Maar goed, het is nu zo. Hoe de komende dagen eruit zien? Zondag bezoek ik nog een keer mijn ouders om samen met hen een goeie biefstuk te eten. Ook op het programma: vrienden bezoeken. Dinsdag trek ik waarschijnlijk naar Italië voor een opdracht voor LVD.”