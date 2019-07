Beruchte tafelschuimster ook actief in Kortrijk LSI

01 juli 2019

12u01

Bron: LSI 6

De beruchte tafelschuimster Nadine W. (49) die al een tijdlang vooral de kusthoreca teistert, heeft op 24 mei voor het eerst in de Kortrijkse regio toegeslagen. Dat bleek maandag voor de rechtbank in Kortrijk.

Ze moest zich er verantwoorden omdat ze op dezelfde dag voor 21,50 euro at in koffie- en eethuis ’t Geluk in Kortrijk en voor 39,80 euro in een Chinees restaurant. Gewoontegetrouw kwam ze niet voor de rechter opdagen. Ze riskeert nog eens 6 maanden celstraf. Zondag sloeg ze voor het eerst nog toe in Gent en vloog ze voorlopig in de cel. Ze liep ondertussen al 88 maanden cel op voor meer dan 120 feiten. Vonnis in Kortrijk op 12 juli.