Bert Daenekindt is Vlaams tuinaannemer van het jaar met unieke daktuin in Kortrijk Peter Lanssens

27 oktober 2019

11u03 5 Kortrijk Bert Daenekindt (47) uit Rollegem is Vlaams tuinaannemer van het jaar. Hij wint goud met een unieke daktuin in hartje Kortrijk. “We voeren onze projecten altijd zo goed mogelijk uit en zijn top in afwerking”, zegt hij.

Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) reikte de prijzen zaterdagavond uit, in Kasterlee. Bert Daenekindt wint voor de derde keer in tien jaar tijd goud, deze keer in de categorie van tuinen kleiner dan 250 vierkante meter. Met dank aan de realisatie van een daktuin, in de Jan Palfijnstraat in Kortrijk. Waar de eigenaars van een herenhuis daken van aanpalende garages kochten. En zo ondanks de kleine ruimte toch plaats vonden voor een zwembad en een gezellige poolhouse met onder meer een bar, keuken, sanitair en gashaard. Er staan in de daktuin ook bomen en struiken, in witte aluminium plantenbakken.

“Ons geheim? Goed luisteren naar de wensen van de eigenaars en die zo goed mogelijk uitvoeren. Dat is de kunst”, zegt Bert Daenekindt. “Onze afwerking is top. Ik ben mijn acht personeelsleden dankbaar dat ze elk project tot in de puntjes uitvoeren. Ze zijn sterk bezig. De titel Vlaams tuinaannemer van het jaar is een heel mooie beloning”, aldus Bert Daenekindt.

De mooiste daktuin van Vlaanderen is van Nele en Bart. “We zijn fier op Bert en de andere aannemers, waar we op een leuke manier mee samenwerkten om onze daktuin mogelijk te maken”, zegt Nele. “Onze leefwereld verplaatst zich tijdens de zomer naar boven. Zo leuk is het in onze daktuin. We zitten er op ons eilandje, waar we van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat zon hebben. We ontvangen er veel vrienden. En het is leuk ook voor kinderen. Zo hebben ze hun eigen openluchtzwembad pal in het centrum van Kortrijk.”