Beroertezorg in AZ Groeninge krijgt Europese erkenning Peter Lanssens

30 juli 2020

16u03 0 Kortrijk De European Stroke Organisation (ESO) kent de beroertezorg binnen AZ Groeninge de hoogste erkenning toe als Stroke Center. Het ziekenhuis krijgt als eerste in Vlaanderen deze Europese erkenning.

Opmerkelijk: tijdens de eerste coronagolf in het voorjaar halveerde het aantal beroertepatiënten in AZ Groeninge, wellicht omdat mensen minder snel of geen hulp zochten. Symptomen zijn onder meer plots minder zien, een halfzijdige verlamming of een spraakstoornis. “Neem meteen contact op met de dienst 112 als je zoiets opmerkt”, klinkt het bij AZ Groeninge. Zonder aangepaste behandeling in de eerste uren na het onwikkelen van een beroerte is er tot dertig procent kans op overlijden en een risico op een blijvende beperking.

Terug naar het ESO-certificaat, waar AZ Groeninge een uitgebreid dossier voor opstelde. Samengevat: zorgpaden werden herschreven, zorgprocessen geoptimaliseerd en het kwaliteitsmanagement verfijnd. De erkenning kwam er ook door een nauwe samenwerking tussen de diensten neurologie, neurochirurgie, radiologie, fysische geneeskunde, vaatheelkunde en cardiologie. Ook de beroerte-eenheid en de verpleegeenheden revalidatie en neurologie werden nauw betrokken. De Europese erkenning geldt 5 jaar. Daarna volgt een nieuwe audit.

De erkenning toont aan dat elke patiënt naast basiszorg ook specifieke behandelingen binnen de neuro-inventionele radiologie kan krijgen. Zoals een trombectomie, een behandeling waarmee een stolsel uit een bloedvat in de hersenen wordt verwijderd. Ook van belang: de nauwe samenwerking met Ictusnet, een netwerk beroertezorg dat tal van ziekenhuizen en kringen van huisartsen samenbrengt. Ictusnet staat in voor de uitrol van organisatorische afspraken voor patiënten, het maken van afspraken rond zorg en revalidatie, de samenwerking en overleg met de eerste lijn en het betrekken van patiëntenvereniging ‘Mijn tweede leven’.