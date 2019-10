Beroemde scheurkalender De Druivelaar 2020 voorgesteld: “Nu ook raadsels van Guido Gezelle” Peter Lanssens

04 oktober 2019

15u42 20 Kortrijk Bij drukkerij INNI GROUP in Heule is vrijdagvoormiddag de editie 2020 van de iconische scheurkalender De Druivelaar voorgesteld. Er staan naast enkele vaste rubrieken zoals Taalpitjes, De Seizoenen en het Dagboek van Jantje een aantal interessante nieuwigheden in. Zo legde redactrice Christine Desmet de hand aan de raadsels van de Vlaamse priester en dichter Guido Gezelle.

“Weinig mensen weten dat Guido Gezelle graag raadsels verzamelde en schreef”, zegt Christine Desmet. “Een selectie is door de Gezellekring uitgegeven. Wij putten daar voor de nieuwe rubriek ‘Gezelle in 170 raadsels’ uit. Daarnaast is er ook een nieuwe rubriek die de oorsprong van woorden uit ons dagelijks vocabularium linkt aan hun Griekse of Romeinse taalwortels.”

Dagelijks mopje

Uit een onderzoek van onafhankelijk bureau Indiville blijkt dat de mensen de mix van vaste en wisselende rubrieken sterk waardeert, zonder De Druivelaar dus drastisch te wijzigen. Want de Vlaming is gesteld op onder meer zijn dagelijks mopje, de spreuken, de roepnamen en de interessante wist-je-datjes. Dat blijft allemaal behouden.

Primeur

Een selectie van honderd fans, zeshonderd mensen dachten na een uit de hand gelopen 1 aprilgrap dat ze druiven konden komen proeven bij INNI GROUP, werd vrijdagvoormiddag in de drukkerij in de Industrielaan ontvangen. Ze kregen een video te zien waarin getoond wordt hoe De Druivelaar gemaakt wordt. En ze kregen in primeur de allereerste exemplaren van De Druivelaar 2020 mee naar huis. De Druivelaar is de beroemdste scheurkalender van België, met een vaste plek in veel Vlaamse huiskamers. De kalender werd in 1915 uitgevonden door drukker René Nuttin uit Zwevegem, die zijn volk elke dag wijsheid en plezier bij wou brengen. De kalender kwam in 1941 in handen van drukkerij Strobbe in Izegem. Die fuseerde in 2014 met drukkerij Continuga in Heule. Na een volgende fusie kreeg het bedrijf de nieuwe naam INNI Group. De dagblokkalender van 380 blaadjes telt ruim 450 moppen, aangevuld met rubrieken. De kalender kost 4,76 euro, exclusief btw. Je kan een Druivelaar ook laten personaliseren of in de appstore digitaal downloaden. Info: www.innigroup.com/print/de-druivelaar.