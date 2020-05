Berm krijgt nieuwe struiken, na heisa over wegmaaien van ‘minibos’ vol vogels en egels Peter Lanssens

26 mei 2020

17u00 4 Kortrijk Er was in het najaar van 2019 heel wat ongenoegen in de Spoorbermstraat in Kortrijk. Nadat een berm naast de spoorweg Kortrijk-Gent er ingrijpend werd gemaaid. Planten, insecten en kleine zoogdieren zoals vogels en egels, alles was weg. De talud zal nu beter beheerd worden. Zo komt er dit jaar een aanplant van nieuwe struiken en heesters, om een biodiverse berm te creëren.

De Spoorbermstraat is een zijstraat van de Stasegemsesteenweg, tegenover Café de Lille. Een klepelmaaier met ‘stofzuiger’ hakte en zoog er op 27 september 2019 alles weg op de talud. En dat terwijl de berm vroeger een minibos was met midden verstedelijkt gebied het bezoek van de gaai, bosuil, groene en bonte specht, egels en vlinders. Buurtbewoners hadden het moeilijk met de kaalslag. Er volgde in februari van dit jaar een overleg met spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel, Natuurpunt, stad Kortrijk en de bewoners van de Spoorbermstraat. Om tot een deal te komen voor een gefaseerd en duurzaam hakhoutbeheer in de spoorwegberm. Deze week wordt een eerste stap op het terrein gezet: het met een mobiele werf weghalen van stronken en stompen van grote bomen uit de spoorberm. Om ruimte vrij te maken voor het aanwezige struikgewas, om zich te ontwikkelen. In het najaar worden nieuwe struiken tussen de bestaande beplanting aangeplant, zoals de meidoorn.

Ecologische corridor

Duurzaam en gefaseerd hakhoutbeheer houdt ook het volgende in: struiken worden tot op zo’n tien centimeter van de grond afgezaagd. Ze schieten in de volgende seizoenen opnieuw op. Zo komt er een continu verjonging van de beplanting in de berm, wat hand in hand gaat met een rijker ecosysteem. “Het initiatief is goed voor de biodiversiteit. En is een win-win voor buurtbewoners, stad en Infrabel”, zegt schepen van Biodiversiteit Bert Herrewyn (sp.a). “Het duurzaam hakhoutbeheer herstelt het groene karakter en beeld van de Spoorbermstraat. De berm vormt zo weer een ecologische corridor. En het spoorverkeer kan even veilig blijven passeren.”